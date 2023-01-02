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Якість другої хвилі мобілізації в РФ буде нижчою, ніж у попередній, - Міноборони Естонії

Фото: Якість другої хвилі мобілізації в РФ буде нижчою, ніж у попередній (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський уряд може оголосити другу хвилю мобілізації країни. Однак її якість буде на порядок нижчою, ніж у випадку з першою хвилею.

Про це заявив прессекретар Сил оборони Естонії Тааві Лаасік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Спікер оборонного відомства Естонії наголосив, що на цей час немає офіційного підтвердження про другу хвилю мобілізації та закриття кордонів Росії.

"Другу хвилю мобілізації можна було б організувати, але можна припустити, що її якість буде ще нижчою, ніж у випадку з першою. Разом з тим важливо мати на увазі, що в Росії постійно проходила прихована мобілізація - було сказано, що мета мобілізації виконана, але відповідні заходи продовжувалися", - заявив він.

У Міністерстві оборони Естонії очікують, що друга хвиля мобілізації не вплине на їхню країну, оскільки будь-яка мобілізація, як і раніше, пов'язана з агресією Росії проти України.

Нагадаємо, раніше Генштаб Збройних сил України повідомив, що Росія продовжує мобілізацію у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, з початку оголошення мобілізації РФ із тимчасово окупованого півострова до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар .

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