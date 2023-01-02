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Качество второй волны мобилизации в РФ будет ниже, чем в предыдущей, - Минобороны Эстонии

Фото: Качество второй волны мобилизации в РФ будет ниже, чем в предыдущей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российское правительство может объявить вторую волну мобилизации в стране. Однако ее качество будет на порядок ниже, чем в случае с первой волной.

Об этом заявил пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Таави Лаасик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Спикер оборонного ведомства Эстонии подчеркнул, что на данный момент нет официального подтверждения о второй волне мобилизации и закрытии границ России.

"Вторую волну мобилизации можно было бы организовать, но можно предположить, что ее качество будет еще ниже, чем в случае с первой. В то же время важно иметь в виду, что в России постоянно проходила скрытая мобилизация - было сказано, что цель мобилизации выполнена, но соответствующие мероприятия продолжались", - заявил он.

В Министерстве обороны Эстонии ожидают, что вторая волна мобилизации не окажет прямого влияния на их страну, поскольку любая мобилизация по-прежнему связана с агрессией России против Украины.

Напомним, ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что Россия продолжает мобилизацию во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, с начала объявления мобилизации РФ из временно оккупированного полуострова в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар.

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