Кислиця: військові КНДР вступлять у війну проти України у листопаді

"Очікується, що у листопаді військові КНДР будуть брати безпосередню участь у військових діях проти ЗСУ... Швидше за все військові КНДР працюватимуть під егідою 11 бригади. Відповідно до інформації, якою ми володіємо, група військових КНДР зараз займається розвідкою та з 20 жовтня працює під егідою цієї 11 бригади", - повідомив Кислиця.

Він звернув увагу, що Росія отримує допомогу у своїй загарбницькій війні від країни, яка перебуває під санкціями. Отже, рішення КНДР направити своїх військових для участі у війні є порушенням міжнародного права. Більш того, їхнє тренування на території Росії є порушенням резолюцій ООН, зауважив Кислиця.