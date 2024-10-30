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Кислица: военные КНДР вступят в войну против Украины в ноябре

Фото: представитель Украины в ООН Сергей Кислица (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ожидается, что непосредственное участие в военных действиях против ВСУ северокорейские военные начнут принимать в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление представителя Украины Сергея Кислицы на заседании Совбеза ООН.

"Ожидается, что в ноябре военные КНДР будут принимать непосредственное участие в военных действиях против ВСУ... Скорее всего, военные КНДР будут работать под эгидой 11 бригады. Согласно информации, которой мы владеем, группа военных КНДР сейчас занимается разведкой и с 20 октября работает под эгидой этой 11 бригады", - сообщил Кислица.

Он обратил внимание, что Россия получает помощь в своей захватнической войне от находящейся под санкциями страны. Следовательно, решение КНДР направить своих военных для участия в войне является нарушением международного права. Более того, их тренировка на территории России является нарушением резолюций ООН, отметил Кислица.

Напомним, Совет Безопасности ООН собрался, чтобы обсудить развертывание северокорейских военных на фронте в Украине.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, военные КНДР начнут воевать против Украины в ноябре.

Ранее стало известно, что во Владивостоке находятся 1500 солдат спецназа КНДР.

Сегодня издание Financial Times сообщило, что в Курскую область уже прибыли 3 тысячи военных КНДР. Они находятся примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

В США заявили, что возможное участие военных КНДР в войне России против Украины может привести к новым формам поддержки Киева западными партнерами.

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