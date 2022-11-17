Кислиця висміяв фейки РФ у Радбезі ООН: Знову доведеться зібратися, щоб Росія розповіла, як виганяти бісів

Росія після фейків про українських "бойових комарів" може ініціювати проведення позачергового скликання засідання Ради безпеки ООН для проведення сеансу екзорцизму, із сарказмом припускає постпред України Сергій Кислиця.

Так він іронічно відреагував на практику Кремля постійно продукувати різні небилиці у спробах хоч якось виправдати свою війну проти України.

Зокрема, Кислиця нагадав про нещодавні абсурдні заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва у бік України та її партнерів.

"Схоже, що після наших зустрічей у жовтні Росія вирівнялася у визначенні своїх ворогів у цій війні. Минулого разу, як ви пам'ятаєте, були бойові комарі та птахи. Як ми нещодавно дізналися, Росія тепер намагається "зупинити верховного правителя пекла, яке б ім'я він не використав - Сатану, Люцифера чи Ібліса". У цій боротьбі російських ворогів підтримують західники, у яких "слина тече по підборідді від виродження", - йдеться у публікації.

Кислиця звернув увагу, що такі цитовані фрази належать не "нетверезій людині" і не "недалекому шанувальнику нацистських ідей про вищі та дегенеративні нації", а заступнику Володимира Путіна в російській Раді безпеки Медведєву, екс-президенту РФ.

"Цікаво, чому російська делегація утрималася від надання цієї важливої інформації Раді? Чи, можливо, нам слід готуватися до ще одного термінового засідання Ради, щойно Росія знайде тих, хто зможе проінструктувати Раду про те, як виганяти бісів?" - пише дипломат.

На його думку, це було б логічним продовженням як спроб РФ дискредитувати Раду безпеки ООН, так і процесу "внутрішньої моральної деградації Кремля".

"На жаль, ці хворобливі роздуми призвели до загибелі десятків тисяч людей у найкровопролитнішій війні в Європі з часів Другої світової війни" - резюмує Кислиця.