На День народної єдності Путін і Медведєв розказували про "неонацистів" та інших "ворогів"

В п’ятницю, 4 листопада, в Росії відзначають День народної єдності. Однак навіть це не завадило президенту РФ Володимиру Путіну та заступнику голови Ради безпеки Росії Дмитру Медведєву зробити ряд абсурдних заяв в сторону України та її партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на виступ Путіна в Центральному виставочному залі "Манеж" та публікацію Медведєва в Telegram .

Виступаючи перед істориками і представниками традиційних релігій Росії, Путін привітав їх зі святом, а потім почав виправдовувати напад на Україну черговою порцією абсурдних заяв. Так, він вкотре назвав українську владу "неонацистським режимом", а росіян і українців - "одним народом".

"Гірко, що зараз по суті боремося один з одним, по суті, протистояння йде всередині одного народу. Ситуація склалася смертоносною для Росії та самогубною для українського народу. Ми ж бачимо, як їх кидають у топку, начебто українців не існує. Народ України - головна жертва навмисної сублімації ненависті до росіян. Ми ж завжди (і навіть зараз) ставилися до українців із повагою та теплотою", - заявив диктатор.

А Медведєв в своїй публікації прийнявся ображати всіх, хто воює проти Росії. А це, на його думку: "купка божевільних нацистів-наркоманів", "зграя гавкаючих собак із західної псарні", "різномасна зграя хрюкаючих підсвинків", "недалекі обивателі зі слиною, що стікає по підборідді від виродження", "випадкові попутники", "хлібороби", "верховний володар пекла, хоч би яке ім'я він використовував - Сатана, Люцифер чи ібліс" та багато інших.