Резніков іронічно відреагував на фейк Кремля, анонсувавши мобілізацію комарів
У Міноборони України іронічно відреагували на черговий фейк Кремля про "комарів, заражених небезпечними вірусами", який озвучив постійний представник Росії в ООН Василь Нєбєнзя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.
"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тисяч комарів. Проект має робочу назву "Москіти проти московитів", - написав він.
Що саме сказав Нєбєнзя?
Російський постпред заявив, що у березні на території Херсонської області російські війська нібито виявили "три безпілотники, оснащені ємностями по 30 літрів, які можуть використовуватися для розпилення біоагентів". Крім того, за його словами, нібито в США запатентували дрон, здатний розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами.
Нєбєнзя також заявив, що РФ отримала якісь документи про "поширення небезпечних інфекцій через мігруючих птахів, у тому числі високопатогенного грипу та хвороби Ньюкасла, і кажанів, у тому числі здатних інфікувати людину збудників чуми, лептоспірозу, бруцельозу, а також коронавірусів та філовірусів".
При цьому Рада безпеки ООН відмовилася підтримати запропонований Нєбєнзею проект резолюції про створення комісії з розслідування нібито здійснення на території України військово-біологічної діяльності США, за який той ретельно ратував.
Як повідомлялося, представник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк висміяла звинувачення росіян щодо причетності безпілотників ЗСУ до "атаки" на окупований Севастополь. Вона припустила, що це були бойові комарі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.