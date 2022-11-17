Кислица высмеял фейки РФ в Совбезе ООН: Снова придется собраться, чтоб Россия рассказала, как изгонять бесов

Россия после фейков об украинских "боевых комарах" может инициировать проведение внеочередного созыва заседания Совета безопасности ООН для проведения сеанса экзорцизма, с сарказмом допускает постпред Украины Сергей Кислица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook дипломата.

Так он иронично отреагировал на практику Кремля постоянно продуцировать всевозможные небылицы в попытках хоть как-то оправдать свою войну против Украины.

В частности, Кислица напомнил о недавних абсурдных заявлениях заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в сторону Украины и ее партнеров.

"Похоже, что после наших встреч в октябре Россия выровнялась в определении своих врагов в этой войне. В прошлый раз, как вы помните, были боевые комары и птицы. Как мы недавно узнали, Россия теперь пытается "остановить верховного правителя ада, какое бы имя он ни использовал - Сатану, Люцифера или Иблиса". В этой борьбе российских врагов поддерживают западники, у которых "слюна течет по подбородку от вырождения", - говорится в публикации.

Кислица обратил внимание, что такие цитируемые фразы принадлежат не "нетрезвому человеку" и не "недалекому поклоннику нацистских идей о высших и дегенеративных нациях", а заместителю Владимира Путина в российском Совбезе Медведеву, экс-президенту РФ.

"Интересно, почему российская делегация воздержалась от предоставления этой важной информации Совету? Или, может быть, нам следует готовиться к еще одному срочному заседанию Совета, как только Россия найдет тех, кто сможет проинструктировать Совет о том, как изгонять бесов?" - пишет дипломат.

По его мнению, это было бы логичным продолжением как попыток РФ дискредитировать Совет безопасности ООН, так и процесса "внутренней моральной деградации Кремля".

"К сожалению, эти болезненные размышления привели к гибели десятков тысяч человек в самой кровопролитной войне в Европе со времен Второй мировой войны" - резюмирует Кислица.