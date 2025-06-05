Кислиця спростував цинічні заяви Мединського про "пару десятків" дітей, вкрадених РФ

Так, Сергій Кислиця жорстко спростував цинічні заяви росіян під час міжнародних перемовин, які стверджували, що нібито ніякої масової депортації українських дітей немає і мова йде лише про "декілька десятків або сотню" малюків.

За його словами, така позиція російської сторони є ганебною та відірваною від реальності.

Росіяни приховують масштаби трагедії

Кислиця підкреслив, що росіяни намагаються применшити масштаб трагедії, заперечуючи очевидне: насправді йдеться про тисячі викрадених українських дітей.

Він також додав, що такі заяви є частиною пропагандистської машини Кремля, яка живе у власній, паралельній реальності, віддаленій від правди і людських страждань. Завдяки цій цілеспрямованій пропаганді, росіяни і виправдовують свої злочини на міжнародній арені.

Він наголосив, що ці слова - не просто брехня, а зухвале ігнорування трагедії, яка торкнулася тисяч українських родин під час війни.

Цифри, які не приховати

За офіційними даними станом на червень 2025 року, понад 19 500 українських дітей були депортовані до Російської Федерації або на тимчасово окуповані території. Водночас менше 400 дітей вдалося повернути додому - і це завдяки складним міжнародним та гуманітарним операціям.

Порушення міжнародного права

Росія систематично ігнорує запити щодо точного місця перебування викрадених дітей, відмовляється від співпраці і приховує дані, порушуючи Женевські конвенції та інші норми міжнародного гуманітарного права.

Кислиця наголошує, що заперечення масштабів депортації - це не лише брехня, а цинічне знецінення страждань тисяч українських родин.