Кислица опроверг циничные заявления Мединского о "паре десятков" детей, украденных РФ

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица жестко опроверг циничные заявления Владимира Мединского о "десятках" похищенных украинских детей. Речь о тысячах незаконно вывезенных малышей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сергея Кислицы в эфире подкаста Натальи Мосейчук.
Так, Сергей Кислица жестко опроверг циничные заявления россиян во время международных переговоров, которые утверждали, что якобы никакой массовой депортации украинских детей нет и речь идет лишь о "нескольких десятках или сотне" детей.
По его словам, такая позиция российской стороны является позорной и оторванной от реальности.
Кислица подчеркнул, что россияне пытаются преуменьшить масштаб трагедии, отрицая очевидное: на самом деле речь идет о тысячах похищенных украинских детей.
Он также добавил, что такие заявления являются частью пропагандистской машины Кремля, которая живет в собственной, параллельной реальности, отдаленной от правды и человеческих страданий. Благодаря этой целенаправленной пропаганде, россияне и оправдывают свои преступления на международной арене.
Он подчеркнул, что эти слова - не просто ложь, а дерзкое игнорирование трагедии, которая коснулась тысяч украинских семей во время войны.
По официальным данным по состоянию на июнь 2025 года, более 19 500 украинских детей были депортированы в Российскую Федерацию или на временно оккупированные территории. В то же время менее 400 детей удалось вернуть домой - и это благодаря сложным международным и гуманитарным операциям.
Россия систематически игнорирует запросы относительно точного места пребывания похищенных детей, отказывается от сотрудничества и скрывает данные, нарушая Женевские конвенции и другие нормы международного гуманитарного права.
Кислица отмечает, что отрицание масштабов депортации - это не только ложь, а циничное обесценивание страданий тысяч украинских семей.
Напомним, во время переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине вернуть 10 похищенных детей до 10 июля.
Также стало известно о шокирующих заявлениях РФ с переговоров в Стамбуле. Кислица заявил. что россияне прямо отрицают наличие украинской нации и называют войну в Украине "конфликтом между русскими".
Узнать подробнее о переговорах, можно в материале РБК-Украина.
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