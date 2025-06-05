Кислица опроверг циничные заявления Мединского о "паре десятков" детей, украденных РФ

Так, Сергей Кислица жестко опроверг циничные заявления россиян во время международных переговоров, которые утверждали, что якобы никакой массовой депортации украинских детей нет и речь идет лишь о "нескольких десятках или сотне" детей.

По его словам, такая позиция российской стороны является позорной и оторванной от реальности.

Россияне скрывают масштабы трагедии

Кислица подчеркнул, что россияне пытаются преуменьшить масштаб трагедии, отрицая очевидное: на самом деле речь идет о тысячах похищенных украинских детей.

Он также добавил, что такие заявления являются частью пропагандистской машины Кремля, которая живет в собственной, параллельной реальности, отдаленной от правды и человеческих страданий. Благодаря этой целенаправленной пропаганде, россияне и оправдывают свои преступления на международной арене.

Он подчеркнул, что эти слова - не просто ложь, а дерзкое игнорирование трагедии, которая коснулась тысяч украинских семей во время войны.

Цифры, которые не скрыть

По официальным данным по состоянию на июнь 2025 года, более 19 500 украинских детей были депортированы в Российскую Федерацию или на временно оккупированные территории. В то же время менее 400 детей удалось вернуть домой - и это благодаря сложным международным и гуманитарным операциям.

Нарушение международного права

Россия систематически игнорирует запросы относительно точного места пребывания похищенных детей, отказывается от сотрудничества и скрывает данные, нарушая Женевские конвенции и другие нормы международного гуманитарного права.

Кислица отмечает, что отрицание масштабов депортации - это не только ложь, а циничное обесценивание страданий тысяч украинских семей.