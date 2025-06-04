Переговори у Стамбулі: в МЗС підбили підсумки й озвучили вихід з "глухого кута"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів запровадити санкції проти Росії за свідоме затягування мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра у соцмережі Х.

Глава МЗС підбив офіційні висновки України за підсумками другої зустрічі в Стамбулі. Він зазначив, що російська делегація не відреагувала на документ української сторони, в якому викладено бачення України щодо завершення війни.

"Ми надіслали його (документ. - ред.) заздалегідь до зустрічі. Під час зустрічі наша делегація запитала росіян, які їхні міркування. Вони не надали жодної відповіді. Ні під час зустрічі, ні після неї", - зазначив міністр.

Сибіга підкреслив, що офіційний Київ вимагає відповіді від Росії та додав, що "кожен день мовчання з їхнього боку, доводить їхнє бажання продовжувати війну".

"Замість того, щоб відповісти на наші конструктивні пропозиції у Стамбулі, російська сторона висунула набір старих ультиматумів, які не наближають справжній мир. Це суперечить попереднім обіцянкам Росії, які були дані, зокрема, США, що цього тижня в Стамбулі вона запропонує щось реалістичне і здійсненне", - зазначив керівник української дипломатії.

Він також додав, що через відсутність конструктивного підходу з боку Росії, стамбульський формат перетворився на зустрічі щодо обміну військовополоненими.

Сибіга привітав прогрес у цій сфері, але зауважив, що "якби росіяни відповіли Україні взаємністю на її конструктивність, можна було би досягти набагато відчутніших результатів у всіх сферах".

Відкидання Росією будь-яких змістовних форматів припинення вогню, глава МЗС назвав достатньою підставою для партнерів уже зараз запровадити нові санкції проти Росії.

"Ми повинні покласти край вбивствам. І якщо нинішні зустрічі не дадуть такого результату і не сприятимуть досягненню миру, все більш очевидним стає, що потрібна зустріч лідерів", - наголосив Сибіга.