Переговори у Стамбулі: в МЗС підбили підсумки й озвучили вихід з "глухого кута"
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів запровадити санкції проти Росії за свідоме затягування мирних переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра у соцмережі Х.
Глава МЗС підбив офіційні висновки України за підсумками другої зустрічі в Стамбулі. Він зазначив, що російська делегація не відреагувала на документ української сторони, в якому викладено бачення України щодо завершення війни.
"Ми надіслали його (документ. - ред.) заздалегідь до зустрічі. Під час зустрічі наша делегація запитала росіян, які їхні міркування. Вони не надали жодної відповіді. Ні під час зустрічі, ні після неї", - зазначив міністр.
Сибіга підкреслив, що офіційний Київ вимагає відповіді від Росії та додав, що "кожен день мовчання з їхнього боку, доводить їхнє бажання продовжувати війну".
"Замість того, щоб відповісти на наші конструктивні пропозиції у Стамбулі, російська сторона висунула набір старих ультиматумів, які не наближають справжній мир. Це суперечить попереднім обіцянкам Росії, які були дані, зокрема, США, що цього тижня в Стамбулі вона запропонує щось реалістичне і здійсненне", - зазначив керівник української дипломатії.
Він також додав, що через відсутність конструктивного підходу з боку Росії, стамбульський формат перетворився на зустрічі щодо обміну військовополоненими.
Сибіга привітав прогрес у цій сфері, але зауважив, що "якби росіяни відповіли Україні взаємністю на її конструктивність, можна було би досягти набагато відчутніших результатів у всіх сферах".
Відкидання Росією будь-яких змістовних форматів припинення вогню, глава МЗС назвав достатньою підставою для партнерів уже зараз запровадити нові санкції проти Росії.
"Ми повинні покласти край вбивствам. І якщо нинішні зустрічі не дадуть такого результату і не сприятимуть досягненню миру, все більш очевидним стає, що потрібна зустріч лідерів", - наголосив Сибіга.
Переговори в Стамбулі
За підсумками другого раунду переговорів з припинення війни, що відбувся у Стамбулі 2 червня, делегації України та Росії домовилися провести обмін окремих категорій полонених за формулами "всіх на всіх" та обмінятися тілами загиблих на фронті за формулою 6000 на 6000.
Більше суттєвого прогресу на зустрічі досягнуто не було. Для припинення вогню Росія надалі вимагає визнати свій протекторат над чотирма областями і Кримом, а висуває низку інших ультимативних вимог, які є втратою частини суверенітету України.
Крім того, на переговорах уперше обговорювалася необхідність зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна задля досягнення практичного результату в мирному прогресі.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган зголосився допомогти організувати зустріч лідерів України, США та Росії в Стамбулі чи Анкарі.
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