Кислиця різко звернувся до Радбезу ООН: Як вам бути в одній кімнаті з різником
Російські військові у суботу, 14 січня, вчерговий раз завдали по території України ракетний удар. З приводу цього українських дипломат звернувся до ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.
Він закликав своїх колег не бути байдужими до того, що відбувається в Україні. Окрім цього Кислиця порівняв російського представника при ООН Василя Небензю з м'ясником.
"Як це бути поруч із м'ясником у палаті? Ви відчуваєте теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами в Дніпрі! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію", - написав Кислиця.
How’s it to be next to a butcher in the Chamber? Do you feel warm & sticky blood when you shake his hand? Next time you shake his hand think about civilians killed by russian missiles in #Dnipro! Think about it when the butchers speak of russian church that blessed russian army pic.twitter.com/zHBqbmotOg— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 14, 2023
Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російські війська вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого було зруйновано цілий під'їзд будинку.
Пізніше стало відомо, що поранення отримали щонайменше 60 людей. Серед них 12 дітей.
Також відомо, що російські окупанти застосували ракету Х-22 для удару по багатоповерхівці у Дніпрі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.