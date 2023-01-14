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Кислиця різко звернувся до Радбезу ООН: Як вам бути в одній кімнаті з різником

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Україна, Субота 14 січня 2023 22:04
Кислиця різко звернувся до Радбезу ООН: Як вам бути в одній кімнаті з різником Фото: Сергій Кислиця звернувся до ООН через обстріл Дніпра 14 січня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові у суботу, 14 січня, вчерговий раз завдали по території України ракетний удар. З приводу цього українських дипломат звернувся до ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Він закликав своїх колег не бути байдужими до того, що відбувається в Україні. Окрім цього Кислиця порівняв російського представника при ООН Василя Небензю з м'ясником.

"Як це бути поруч із м'ясником у палаті? Ви відчуваєте теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами в Дніпрі! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію", - написав Кислиця.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російські війська вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого було зруйновано цілий під'їзд будинку.

Пізніше стало відомо, що поранення отримали щонайменше 60 людей. Серед них 12 дітей.

Також відомо, що російські окупанти застосували ракету Х-22 для удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

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