Кислица резко обратился к Совбезу ООН: Как вам быть в одной комнате с потрошителем
Российские военные в субботу, 14 января, в очередной раз нанесли по территории Украины ракетный удар. По этому поводу украинских дипломат обратился в ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.
Он призвал своих коллег не быть безразличными к тому, что происходит в Украине. Кроме этого, Кислица сравнил российского представителя при ООН Василия Небензю с мясником.
"Как это быть рядом с мясником в палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! говорят о русской церкви, которая благословила русскую армию", - написал Кислица.
How's it to be next to a butcher in the Chamber? Do you feel warm & sticky blood when you shake his hand? Next time you shake his hand think about civilians killed by russian missiles in #Dnipro ! Подумайте о том, когда лучники говорят о русской церковь, что не блещет русской армии pic.twitter.com/zHBqbmotOg— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 14, 2023
Напомним, в субботу, 14 января, российские войска ударили по многоэтажке в Днепре , в результате чего был разрушен целый подъезд дома.
Позже стало известно, что ранения получили по меньшей мере 60 человек . Среди них 12 детей.
Также известно, что российские кафиры применили ракету Х-22 для удара по многоэтажке в Днепре.
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