Кислица резко обратился к Совбезу ООН: Как вам быть в одной комнате с потрошителем

Он призвал своих коллег не быть безразличными к тому, что происходит в Украине. Кроме этого, Кислица сравнил российского представителя при ООН Василия Небензю с мясником.

"Как это быть рядом с мясником в палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! говорят о русской церкви, которая благословила русскую армию", - написал Кислица.

How's it to be next to a butcher in the Chamber? Do you feel warm & sticky blood when you shake his hand? Next time you shake his hand think about civilians killed by russian missiles in #Dnipro ! Подумайте о том, когда лучники говорят о русской церковь, что не блещет русской армии pic.twitter.com/zHBqbmotOg