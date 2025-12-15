Кислиця про переговори зі США: спотворювати підхід американців несправедливо

Чутки про переговори в Німеччині

Нагадаємо, вчора, 14 грудня, і сьогодні, 15 грудня, у Берліні президент України Володимир Зеленський проводить переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

За інформацією The Wall Street Journal, Віткофф і Кушнер під час зустрічі вчора, 15 грудня, не йшли на компроміси із Зеленським. Вони намагалися натиснути на українського лідера, щоб той погодився укласти швидку мирну угоду. У Вашингтоні хочуть бачити угоду вже до кінця року.

Видання стверджувало, що переговори "перетворилися на перетягування каната". Ключовим спірним моментом стало питання територій. Україна чинить опір закликам США вивести з Донецької області своїх військових.

При цьому AFP пише, що під час переговорів американська сторона прямо зажадала, щоб Україна відмовилася від Донбасу. Зеленський відмовляється від такого сценарію і хоче, щоб перемир'я почалося без територіальних поступок.

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що для України справедливий мир - це мир без відмови від територій. Він зазначив, що сторони повинні припинити вогонь і почати переговори.

При цьому, за словами генерала, будь-який інший формат є неприйнятним для України.