Кислиця про переговори зі США: спотворювати підхід американців несправедливо

Американська переговорна команда докладає зусиль, часу і ресурсів для встановлення миру в Україні. Спотворювати їхній підхід несправедливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислицю в соцмережі X та журналіста Axios Барака Равіда у соцмережі X.
Він наголосив, що важливо, щоб США залишалися повністю залученими до мирного процесу і намагалися визначити кроки, які можуть призвести до справедливого і стійкого припинення війни.
"Несправедливо спотворювати підхід американської команди, яка вкладає час, зусилля і ресурси у встановлення миру. Кожна сторона уважно прислухається до іншої. Позиція України дуже ясна. Анонімні джерела невірні", - додав Кислиця.
Неназваний американський чиновник розповів Равіду, що переговори між Зеленським та американськими чиновниками "пройшли продуктивно".
Нагадаємо, вчора, 14 грудня, і сьогодні, 15 грудня, у Берліні президент України Володимир Зеленський проводить переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.
За інформацією The Wall Street Journal, Віткофф і Кушнер під час зустрічі вчора, 15 грудня, не йшли на компроміси із Зеленським. Вони намагалися натиснути на українського лідера, щоб той погодився укласти швидку мирну угоду. У Вашингтоні хочуть бачити угоду вже до кінця року.
Видання стверджувало, що переговори "перетворилися на перетягування каната". Ключовим спірним моментом стало питання територій. Україна чинить опір закликам США вивести з Донецької області своїх військових.
При цьому AFP пише, що під час переговорів американська сторона прямо зажадала, щоб Україна відмовилася від Донбасу. Зеленський відмовляється від такого сценарію і хоче, щоб перемир'я почалося без територіальних поступок.
До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що для України справедливий мир - це мир без відмови від територій. Він зазначив, що сторони повинні припинити вогонь і почати переговори.
При цьому, за словами генерала, будь-який інший формат є неприйнятним для України.