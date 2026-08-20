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Кислица назвал циничную причину отказа Путина от мирных переговоров

18:30 20.08.2026 Чт
2 мин
Российский диктатор делает ставку на террор против мирных граждан Украины
aimg Елена Бджола
Кислица назвал циничную причину отказа Путина от мирных переговоров Фото: первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица (Getty Images)
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Глава Кремля Владимир Путин не настроен на мирные переговоры. Он считает, что украинцы не переживут следующую зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя руководителя Офиса президента Украины Сергея Кислицы, передает "Укринформ".

Путин не хочет переговоров

Кислица уточнил логику действий диктатора РФ насчет переговоров.

"У Путина теперь нет никакого желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и до ее конца, то есть до середины марта, у него будет еще меньше мотивации", - говорит он.

Путин будет считать, что украинцы не столь сильны как нация, чтобы пережить эту зиму, сообщил Кислица.

При этом он добавил, что Украина все равно рассматривает дипломатические пути завершения войны.

"Дипломатия должна работать при любых обстоятельствах, потому что наши оппоненты и враги пытаются насадить в разных столицах мира мнение, что именно украинцы не хотят покончить с войной и стремятся к эскалации", - сказал Кислица.

Украина продолжает озвучивать партнерам свою позицию как готовность:

  • садиться за стол переговоров,
  • слушать американскую сторону,
  • разговаривать с россиянами,
  • доказывать наши аргументы, почему эта война должна прекратиться.

Детали мирных переговоров

Чиновник также отметил важность визита переговорщиков президента США Дональда Трампа в Киев, который откладывался уже несколько раз.

"Я считаю, что последние 2,5 месяца были очень активными, потому что у президента были очень плодотворные разговоры - как дистанционные, так и офлайн - с президентом Соединенных Штатов", - сообщил Кислица.

По его мнению, "атмосфера и уровень взаимопонимания между Украиной и США, по крайней мере, как это формально выглядело, в период с июня по август были беспрецедентными".

Ранее РБК-Украина писало, что в Кремле еще раз подтвердили: никакой "заморозки" войны против Украины они не планируют. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Кроме того, Россия якобы никогда не согласится на "замораживание" боевых действий в Украине без устранения "первопричин" войны. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Еще сообщалось, что, несмотря на значительный прогресс в мирных переговорах, Украина и Россия не смогли прийти к компромиссу по ключевым спорным вопросам, говорит Кислица.

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