Кислица назвал циничную причину отказа Путина от мирных переговоров

Глава Кремля Владимир Путин не настроен на мирные переговоры. Он считает, что украинцы не переживут следующую зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя руководителя Офиса президента Украины Сергея Кислицы, передает "Укринформ".

Путин не хочет переговоров

Кислица уточнил логику действий диктатора РФ насчет переговоров.

"У Путина теперь нет никакого желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и до ее конца, то есть до середины марта, у него будет еще меньше мотивации", - говорит он.

Путин будет считать, что украинцы не столь сильны как нация, чтобы пережить эту зиму, сообщил Кислица.

При этом он добавил, что Украина все равно рассматривает дипломатические пути завершения войны.

"Дипломатия должна работать при любых обстоятельствах, потому что наши оппоненты и враги пытаются насадить в разных столицах мира мнение, что именно украинцы не хотят покончить с войной и стремятся к эскалации", - сказал Кислица.

Украина продолжает озвучивать партнерам свою позицию как готовность:

садиться за стол переговоров,

слушать американскую сторону,

разговаривать с россиянами,

доказывать наши аргументы, почему эта война должна прекратиться.

Детали мирных переговоров

Чиновник также отметил важность визита переговорщиков президента США Дональда Трампа в Киев, который откладывался уже несколько раз.

"Я считаю, что последние 2,5 месяца были очень активными, потому что у президента были очень плодотворные разговоры - как дистанционные, так и офлайн - с президентом Соединенных Штатов", - сообщил Кислица.

По его мнению, "атмосфера и уровень взаимопонимания между Украиной и США, по крайней мере, как это формально выглядело, в период с июня по август были беспрецедентными".