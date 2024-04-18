Кислиця – генсеку ООН: Росія вбила 17 цивільних в Чернігові, їй не місце в Раді безпеки
Бездіяльність генерального секретаря ООН щодо нелегітимної присутності Росії в Раді Безпеки ООН неприпустима, оскільки ця країна продовжує вчиняти терористичні акти проти цивільних осіб в Україні. Відповідного листа направив генсеку ООН Антоніу Гутеррішу представник України в організації Сергій Кислиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кислицю у соцмережі X.
"Пишу, щоб повідомити вам про триваючі терористичні атаки росії, навмисно спрямовані проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в Україні", - йдеться у листі.
Кислиця звернув увагу, що 17 квітня російські війська випустили три балістичні ракети "Іскандер" по об’єктах соціальної та цивільної інфраструктури у Чернігові. Загинули щонайменше 17 жителів, поранено щонайменше 78 осіб, у тому числі 3 дітей. Зруйновано 8-поверховий будинок соціальної інфраструктури, пошкоджено 24 житлових будинки, готель, лікарню та вищий навчальний заклад.
Ці атаки, за словами Кислиці, є ще одним доказом терористичної природи російських збройних сил.
Він наголосив на необхідності негайного втручання у ситуацію і повного використання всіх існуючих інструментів для боротьби зі злочинами РФ проти цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні.
Крім Гутерріша, лист також адресовано президенту 78-ї сесії Генасамблеї ООН Денісу Френсісу, постійному представнику Мальти при ООН Ванессі Фрейзер, виконавчому директору UNICEF Кетрін Рассел та Офісу спеціального представника ООН з питань дітей та збройних конфліктів.
"Злочин агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені російською федерацією, вкотре свідчать про неприпустимість бездіяльності щодо нелегітимної присутності росії в Раді Безпеки ООН", - підкреслив представник України.
Удар Росії по Чернігову
Вчора, 17 квітня, російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову. Ракети поцілили майже по центру міста. Ціллю був соціальний об'єкт, не пов'язаний з критичною інфраструктурою. Він майже повністю зруйнований.
Крім того, внаслідок удару були пошкоджені більше 10 житлових будинків, медустанова, а також центральний корпус "Чернігівської політехніки". Станом на вечір середи було відомо про 17 загиблих і 78 постраждалих цивільних осіб, серед них троє дітей. Понад 40 осіб госпіталізовано.
Поліцейські показали кадри перших хвилин після масованого ракетного обстрілу Чернігова.
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