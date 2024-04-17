Поліція показала відео перших хвилин після удару РФ по Чернігову

Поліцейські показали кадри перших хвилин після масованого ракетного обстрілу Чернігова у середу, 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України .

"Чернігів. Перші хвилини після ранкової ракетної атаки росіян. Пошуково-рятувальна операція триває", - розповіли правоохоронці.

На кадрах видно дим від ракетних ударів окупантів по місту. Також у відео правоохоронці надали допомогу одному з постраждалих, наклавши турнікет.

"Він повинен жити", - каже поліцейський про постраждалого, якого він намагається врятувати.

Обстріл Чернігова

Вранці 17 квітня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, зокрема у Києві, Київській та Чернігівській областях. Незабаром стало відомо про вибухи у Чернігові.

Вони стали наслідком ракетних ударів росіян по місту. Пролунали три вибухи, кожен із яких супроводжувався ударом ракети, ймовірно "Іскандер".

Рятувальна операція продовжується. Вже відомо про 14 загиблих та 61 пораненого, серед яких троє дітей. Під час атаки було пошкоджено медустанову та корпус університету. Трьох людей вдалося врятувати, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Детальніше про наслідки цієї атаки – у матеріалі РБК-Україна.