Кислица о подаче воды в Крым: Россия должна попросить

Если Российская Федерация хочет, чтобы Украина поставляла воду в оккупированный Крым, она должна об этом попросить. До этого необходимо, чтобы Россия признала себя страной-оккупантом.

Об этом в интервью "Крым.Реалии" заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, Россия должна признать себя оккупантом, чтобы разговор о поставках воды вообще начался. Также, согласно гуманитарному праву, она должна как страна-оккупант официально обратиться к Украине.

"Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция", - отметил Кислица.

Он также добавил, что пока Россия официально не обращалась с просьбой начать диалог по этой теме.

Напомним, ранее так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что Украина подаст воду на полуостров после освобождения от "оккупационного режима" и внешнего управления.

Позиция официального Киева заключается в том, что воды в Крыму хватает для бытовых нужд населения.