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Кислиця про подачу води до Криму: Росія має попросити

Автор: РБК-Україна

Якщо Російська Федерація хоче, щоб Україна постачала воду до окупованого Криму, вона має про це попросити. До цього необхідно, щоб Росія визнала себе державою-окупантом.

Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, Росія повинна визнати себе окупантом, щоб розмова про постачання води взагалі почалася. Також, згідно гуманітарного права, вона має як країна-окупант офіційно звернутися до України.

"Вони повинні звернутися до влади України з офіційним проханням, а не з погрозами, з істериками, розумієте. І тоді будемо дивитися, тоді відповідні міністерства і відомства будуть дивитися, яка повинна бути наша реакція", - зазначив Кислиця.

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Він також додав, що поки Росія офіційно не зверталася з проханням почати діалог по цій темі.

Нагадаємо, раніше так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов заявив, що Україна подасть воду на півострів після звільнення від "окупаційного режиму" і зовнішнього управління.

Позиція офіційного Києва полягає в тому, що води в Криму вистачає для побутових потреб населення.

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