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Кишинів націоналізує "Молдовагаз", що на 50% належить "Газпрому"

Молдова, Понеділок 30 грудня 2024 13:15
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Кишинів націоналізує "Молдовагаз", що на 50% належить "Газпрому" Фото: прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан (facebook com recean md)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан доручив своєму уряду почати підготовку до націоналізації газової компанії "Молдовагаз", 50% акцій якої належать російському "Газпрому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Газпром" заявив, що планує призупинити експорт газу в Молдову з 1 січня нібито через непогашену заборгованість.

Виступаючи на засіданні уряду, Речан доручив міністру юстиції підготувати законодавчі зміни, які дозволять провести націоналізацію.

"Ми повинні діяти в стратегічних секторах. До речі, ці об'єкти в нас теж колись відібрали... І ми повинні повернути їх у державну власність", - сказав Речан, маючи на увазі структуру власності, яка була на момент створення компанії 2013 року.

Крім частки "Газпрому", близько 13% належить окупованому Москвою анклаву Придністров'я, а 35,6% - уряду Молдови.

Газова криза

Росія постачає в Молдову близько 2 млрд кубометрів газу на рік. Він транспортується через Україну, чия угода про транзит газу з Росією закінчується 31 грудня. Київ відмовився продовжувати угоду про транзит газу. Транзит газу буде зупинено о 7 ранку 1 січня 2025 року.

"Молдовагаз" транспортує російський газ у Придністров'я, де його використовують для вироблення дешевої електроенергії, яку продають у контрольовані урядом райони Молдови.

Молдова заперечує наявність у неї заборгованості за попередні поставки газу і звинувачує Росію в дестабілізації обстановки в країні.

Молдова і Придністров'я ввели надзвичайний економічний стан, включно із заходами зі скорочення споживання електроенергії в години пік.

Аналітики стверджують, що для проведення націоналізації знадобиться схвалення парламенту.

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