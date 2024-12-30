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Кишинев национализирует "Молдовагаз", на 50% принадлежащий "Газпрому"

Молдова, Понедельник 30 декабря 2024 13:15
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Кишинев национализирует "Молдовагаз", на 50% принадлежащий "Газпрому" Фото: премьер-министр Молдовы Дорин Речан (facebook com recean md)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан поручил своему правительству начать подготовку к национализации газовой компании "Молдовагаз", 50% акций которой принадлежат российскому "Газпрому".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Газпром" заявил, что планирует приостановить экспорт газа в Молдову с 1 января якобы из-за непогашенной задолженности.

Выступая на заседании правительства, Речан поручил министру юстиции подготовить законодательные изменения, которые позволят провести национализацию.

"Мы должны действовать в стратегических секторах. Кстати, эти объекты у нас тоже когда-то отобрали... И мы должны вернуть их в государственную собственность", - сказал Речан, имея в виду структуру собственности, которая была на момент создания компании в 2013 году.

Помимо доли "Газпрома", около 13% принадлежит оккупированному Москвой анклаву Приднестровье, а 35,6% - правительству Молдовы.

Газовый кризис

Россия поставляет в Молдову около 2 млрд кубометров газа в год. Он транспортируется через Украину, чье соглашение о транзите газа с Россией истекает 31 декабря. Киев отказался продлевать соглашение о транзите газа. Транзит газа будет остановлен в 7 утра 1 января 2025 года.

"Молдовагаз" транспортирует российский газ в Приднестровье, где он используется для выработки дешевой электроэнергии, которая продается в контролируемые правительством районы Молдовы.

Молдова отрицает наличие у нее задолженности за предыдущие поставки газа и обвиняет Россию в дестабилизации обстановки в стране.

Молдова и Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение, включая меры по сокращению потребления электроэнергии в часы пик.

Аналитики утверждают, что для проведения национализации потребуется одобрение парламента.

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