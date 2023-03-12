У Кишиневі евакуювали аеропорт через повідомлення про бомбу

Бюро інформації аеропорту отримало повідомлення про бомбу і близько 12:50 передало його до прикордонної поліції, яка працює у будівлі. Правоохоронці евакуювали персон і пасажирів евакуювали з аеропорту в Кишиневі.

Видання зазначає, що за сьогоднішній день у Кишиневі вже було чотири виклики про нібито мінування.

Нагадаємо, сьогодні у Кишиневі анонсували проросійський мітинг. Поліція попереджає про можливі провокації на акції протесту.

Також зазначимо, що поліція Молдови сьогодні заявила про причетність російських спецслужб до організації мітингів у країні. Деяких учасників мережі, яка планувала дестабілізувати ситуацію у Молдові, затримали.

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