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У Кишиневі евакуювали аеропорт через повідомлення про бомбу

Фото: аеропорт у Кишиневі "замінували" 12 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Невідомі заявили про мінування аеропорту у столиці Молдови сьогодні, 12 березня. Поліція провела евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Бюро інформації аеропорту отримало повідомлення про бомбу і близько 12:50 передало його до прикордонної поліції, яка працює у будівлі. Правоохоронці евакуювали персон і пасажирів евакуювали з аеропорту в Кишиневі.

Видання зазначає, що за сьогоднішній день у Кишиневі вже було чотири виклики про нібито мінування.

Нагадаємо, сьогодні у Кишиневі анонсували проросійський мітинг. Поліція попереджає про можливі провокації на акції протесту.

Також зазначимо, що поліція Молдови сьогодні заявила про причетність російських спецслужб до організації мітингів у країні. Деяких учасників мережі, яка планувала дестабілізувати ситуацію у Молдові, затримали.

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МолдоваКишиневаеропортполиция