RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кишиневе эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбе

Фото: аэропорт в Кишиневе "заминировали" 12 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Неизвестные заявили о минировании аэропорта в столице Молдовы сегодня, 12 марта. Полиция провела эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Бюро информации аэропорта получило сообщение о бомбе и примерно в 12:50 передало его в приграничную полицию, которая работает в здании. Правоохранители эвакуировали персонал и пассажиров эвакуировали из аэропорта в Кишиневе.

Издание отмечает, что за сегодняшний день в Кишиневе уже было четыре вызова о якобы минировании.

Напомним, сегодня в Кишиневе анонсировали пророссийский митинг. Полиция предупреждает о возможных провокациях на акции протеста.

Также отметим, что полиция Молдовы сегодня заявила о причастности российских спецслужб к организации митингов в стране. Некоторых участников сети, которая планировала дестабилизировать ситуацию в Молдове, задержали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваКишиневаеропортполиция