По кишені українцям? Скільки коштує навчання у найкращих університетах Варшави

Польща давно стала магнітом для українських студентів, особливо популярна - столиця. Тут престижні виші пропонують якісну освіту, диплом європейського зразка і порівняно доступну вартість навчання, ціни на деякі спеціальності стартують від 660 євро в рік.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує навчання у найпрестижніших ВНЗ Варшави.
Варшавський університет - один з найкращих польських навчальних закладів із 200-літньою історією. ВНЗ має 37 факультетів і понад 100 спеціальностей та спеціалізацій у сфері гуманітарних, точних та природничих наук.
В університеті здобувають освіту майже 56 тисяч студентів, а ще понад 9 тисяч осіб навчаються в аспірантурі та відділі післядипломної освіти.
Скільки коштують популярні спеціальності (бакалаврат)*:
Ціни вказані за рік навчання польською мовою.
Освіту в університеті також можна здобути й англійською мовою, але вартість тоді майже вдвічі вища, а вибір спеціальностей значно менший.
Варшавський політехнічний університет - найстаріший польський технічний заклад. Тут навчається понад 36 тисяч студентів і ще близько 1100 іноземних студентів. ВНЗ пропонує програми обміну студентами із провідними закладами освіти за кордоном. Навчання тут проводять польською та англійською мовами.
Вартість навчання (бакалаврат)*:
Ціни вказані за рік навчання польською мовою.
Це найбільший вищий медичний заклад Польщі. Там освіту одночасно здобувають майже 10 тисяч студентів за 14 спеціальностями. Також проводиться післядипломне навчання, докторантура, курси спеціалізації та вдосконалення. Освіту тут можна здобути як польською, так і англійською мовами.
Вартість навчання (бакалаврат)*:
Ціни вказані за рік навчання польською мовою.
Це приватний вищий навчальний заклад, який вважається одним із найпрестижніших у Варшаві і Польщі загалом. У виші можна навчатися на одному з 22-х напрямків на заочній або стаціонарній формі.
Академія пропонує програми подвійних дипломів, які проводяться спільно з партнерами з Великої Британії, Франції, Німеччини та Португалії. Навчання можна отримати польською та англійською мовами.
Вартість навчання (бакалаврат)*:
Ціни вказані за рік навчання польською мовою.
Академія вважається одним із найкращих та найбільших навчальних закладів Варшави. За свою 20-літню історію вона отримала чимало освітніх нагород. Академія пропонує широкий спектр спеціальностей, навчатись тут можна як польською, так і англійською мовами.
При ВНЗ працює бюро міжнародної співпраці, яке пропонує проходження практики в таких країнах, як: Франція, Данія, Італія, Іспанія, Австрія, Кіпр, Греція, Португалія, Фінляндія, Норвегія та ін.
Вартість навчання (бакалаврат)*:
Ціни вказані за рік навчання польською мовою.
Зазначимо, що в академії, окрім оплати за рік навчання, ще потрібно одноразово зробити внесок у розмірі 105 євро.
Більшість державних ВНЗ Польщі вимагають від українців результати НМТ, але в деякі приватні університети можна вступити й без цього тестування.
Українці можуть у Польщі навчатись на безкоштовній основі, якщо володіють польською на рівні С1. Для цього потрібно підтвердити свої знання Державним сертифікатом. Вступ відбувається на конкурсній основі. Втім, треба врахувати, що не всі університети мають безплатну форму навчання. Про це варто дізнаватись у приймальній комісії або на сайті конкретного закладу.
Також для вступу українцям потрібно мати карту поляка, або посвідку на проживання (Karta stałego pobytu), або PESEL UKR.
Раніше ми розповідали про те, які ціни на навчання для українців за кордоном, куди найлегше поступити і де найпростіше затриматись.
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Під час підготовки матеріалу використали: osvitapol.info, mojaedukacja.com, eurostudy.info.
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