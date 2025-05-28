По карману украинцам? Сколько стоит обучение в лучших университетах Варшавы

Варшавский национальный университет

Варшавский Университет - один из лучших польских учебных заведений из 200-летней историей. ВУЗ имеет 37 факультетов и более 100 специальностей и специализаций в сфере гуманитарных, точных и естественных наук.

В университете получают образование почти 56 тысяч студентов, а еще более 9 тысяч человек учатся в аспирантуре и отделе последипломного образования.

Сколько стоят популярные специальности (бакалавриат)*:

право - 2000 евро;

информатика - 3300 евро;

социология и педагогика - 2000 евро;

биология - 4200 евро;

физика - 4000 евро;

математика - 3300 евро;

экономические науки - 2900 евро;

ориенталистика - 4000 евро;

история - 2000 евро;

археология - 660 евро;

журналистика - 3000 евро;

философия - 1200 евро;

бухгалтерский учет - 3000 евро.

Цены указаны за год обучения на польском языке.

Образование в университете можно получить и на английском языке, но стоимость тогда почти вдвое выше, а выбор специальностей значительно меньший.

Административный корпус Варшавского университета (фото: Википедия)

Варшавский политехнический университет

Варшавский политехнический университет - старейший польский техническое заведение. Здесь учится более 36 тысяч студентов и еще около 1100 иностранных студентов. ВУЗ предлагает программы обмена студентами с ведущими учебными заведениями за рубежом. Обучение здесь проводят на польском и английском языках.

Стоимость обучения (бакалавриат)*:

транспорт, логистика - 8 650 евро;

строительство - 10 728 евро;

электротехника - 6 500 евро;

биотехнология - 10 800 евро;

математика - 8 640 евро;

электроника - 7 350 евро;

полиграфия - 8 650 евро;

авиация и космонавтика - 8 660 евро;

архитектура и урбанистика - 8 660 евро;

кибербезопасность - 7 350 евро;

машиностроение - 10 728 евро.

Цены указаны за год обучения на польском языке.

Варшавский политехнический университет (фото: eurostudy.info)

Варшавский медицинский университет

Это крупнейшее высшее медицинское учреждение Польши. Там образование одновременно получают почти 10 тысяч студентов по 14 специальностям. Также проводится последипломное обучение, докторантура, курсы специализации и совершенствования. Образование здесь можно получить как на польском, так и на английском языках.

Стоимость обучения (бакалавриат)*:

стоматологическая гигиена - 3 800 евро;

здравоохранение - 2 300 евро;

электрорадиология - 6 000 евро;

акушерство - 5 000 евро;

диетология - 3 700 евро;

медсестринское дело - 4 300 евро;

неотложная медицинская помощь - 5 200 евро;

зубной техник - 6 500 евро.

Цены указаны за год обучения на польском языке.

Варшавский медицинский университет (фото: Википедия)

Академия Леона Козминского

Это частное высшее учебное заведение, которое считается одним из самых престижных в Варшаве и Польше в целом. В вузе можно учиться на одном из 22-х направлений на заочной или стационарной форме.

Академия предлагает программы двойных дипломов, которые проводятся совместно с партнерами из Великобритании, Франции, Германии и Португалии. Обучение можно получить на польском и английском языках.

Стоимость обучения (бакалавриат)*:

экономика и менеджмент - 5 365 евро;

финансы и учет - 5 365 евро;

право в бизнесе - 4 750 евро;

право и финансы - 9175 евро;

логистика - 5 365 евро;

Цены указаны за год обучения на польском языке.

Академия Леона Козминского (фото: eurostudy.info)

Художественно-техническая академия

Академия считается одним из лучших и крупнейших учебных заведений Варшавы. За свою 20-летнюю историю она получила немало образовательных наград. Академия предлагает широкий спектр специальностей, учиться здесь можно как на польском, так и на английском языках.

При вузе работает бюро международного сотрудничества, которое предлагает прохождение практики в таких странах, как: Франция, Дания, Италия, Испания, Австрия, Кипр, Греция, Португалия, Финляндия, Норвегия и др.

Стоимость обучения (бакалавриат)*:

строительство - 1 950 евро;

информатика - 2 230 евро;

дизайн - 2 230 евро;

архитектура - 2 795 евро;

управление и инженерия производства - 1 950 евро;

охрана окружающей среды - 1 950 евро.

Цены указаны за год обучения на польском языке.

Отметим, что в академии, кроме оплаты за год обучения, еще нужно один раз сделать взнос в размере 105 евро.

Художественно-техническая академия (фото: osvitapol.info)

Какие условия поступления для украинцев

Большинство государственных вузов Польши требуют от украинцев результаты НМТ, но в некоторые частные университеты можно поступить и без этого тестирования.

Украинцы могут в Польше учиться на бесплатной основе, если владеют польским на уровне С1. Для этого нужно подтвердить свои знания Государственным сертификатом. Поступление происходит на конкурсной основе. Но нужно учесть, что не все университеты имеют бесплатную форму обучения. Об этом стоит узнавать в приемной комиссии или на сайте конкретного заведения.

Также для поступления украинцам нужно иметь карту поляка, или вид на жительство (Karta stałego pobytu), или PESEL UKR.