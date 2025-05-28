По карману украинцам? Сколько стоит обучение в лучших университетах Варшавы

Польша давно стала магнитом для украинских студентов, особенно популярна - столица. Здесь престижные вузы предлагают качественное образование, диплом европейского образца и сравнительно доступную стоимость обучения, цены на некоторые специальности стартуют от 660 евро в год.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит обучение в самых престижных ВУЗах Варшавы.
Варшавский Университет - один из лучших польских учебных заведений из 200-летней историей. ВУЗ имеет 37 факультетов и более 100 специальностей и специализаций в сфере гуманитарных, точных и естественных наук.
В университете получают образование почти 56 тысяч студентов, а еще более 9 тысяч человек учатся в аспирантуре и отделе последипломного образования.
Сколько стоят популярные специальности (бакалавриат)*:
Цены указаны за год обучения на польском языке.
Образование в университете можно получить и на английском языке, но стоимость тогда почти вдвое выше, а выбор специальностей значительно меньший.
Варшавский политехнический университет - старейший польский техническое заведение. Здесь учится более 36 тысяч студентов и еще около 1100 иностранных студентов. ВУЗ предлагает программы обмена студентами с ведущими учебными заведениями за рубежом. Обучение здесь проводят на польском и английском языках.
Стоимость обучения (бакалавриат)*:
Цены указаны за год обучения на польском языке.
Это крупнейшее высшее медицинское учреждение Польши. Там образование одновременно получают почти 10 тысяч студентов по 14 специальностям. Также проводится последипломное обучение, докторантура, курсы специализации и совершенствования. Образование здесь можно получить как на польском, так и на английском языках.
Стоимость обучения (бакалавриат)*:
Цены указаны за год обучения на польском языке.
Это частное высшее учебное заведение, которое считается одним из самых престижных в Варшаве и Польше в целом. В вузе можно учиться на одном из 22-х направлений на заочной или стационарной форме.
Академия предлагает программы двойных дипломов, которые проводятся совместно с партнерами из Великобритании, Франции, Германии и Португалии. Обучение можно получить на польском и английском языках.
Стоимость обучения (бакалавриат)*:
Цены указаны за год обучения на польском языке.
Академия считается одним из лучших и крупнейших учебных заведений Варшавы. За свою 20-летнюю историю она получила немало образовательных наград. Академия предлагает широкий спектр специальностей, учиться здесь можно как на польском, так и на английском языках.
При вузе работает бюро международного сотрудничества, которое предлагает прохождение практики в таких странах, как: Франция, Дания, Италия, Испания, Австрия, Кипр, Греция, Португалия, Финляндия, Норвегия и др.
Стоимость обучения (бакалавриат)*:
Цены указаны за год обучения на польском языке.
Отметим, что в академии, кроме оплаты за год обучения, еще нужно один раз сделать взнос в размере 105 евро.
Большинство государственных вузов Польши требуют от украинцев результаты НМТ, но в некоторые частные университеты можно поступить и без этого тестирования.
Украинцы могут в Польше учиться на бесплатной основе, если владеют польским на уровне С1. Для этого нужно подтвердить свои знания Государственным сертификатом. Поступление происходит на конкурсной основе. Но нужно учесть, что не все университеты имеют бесплатную форму обучения. Об этом стоит узнавать в приемной комиссии или на сайте конкретного заведения.
Также для поступления украинцам нужно иметь карту поляка, или вид на жительство (Karta stałego pobytu), или PESEL UKR.
Ранее мы рассказывали о том, какие цены на обучение для украинцев за рубежом, куда легче всего поступить и где проще всего задержаться.
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При подготовке материала использовали: osvitapol.info, mojaedukacja.com, eurostudy.info.
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