Кірьянова про блокування бізнесів "Смарт-Холдингу": є ознаки корпоративного рейдерства

За її словами, закономірно говорити про те, що причиною падіння показників є війна - частина активів зруйнована, частина, особливо на півдні, не може працювати через обстріли та блокування портів. Але, разом з тим, найприбутковіші бізнеси, які по суті утримували всю групу в час війни, припинили свою роботу через дії державних органів.

Зокрема, через зупинку дії спецдозволів припинено добуток газу на родовищах Харківщини. Аграрному бізнесу групи "перекрили" доступ до головного для рослинництва ресурсу - води. Це вже стало вирішальним фактором для закриття найбільшої грибної ферми України.

Кірьянова також повідомила, що причиною припинення дії ліцензій на користування надрами та подальшого блокування операційної діяльності бізнесів стали навіть не санкції:

"Якщо ви думаєте, що нас зупиняють через санкційну політику, через рішення ВАКС - ви дуже помиляєтесь. Нас зупиняють через кримінальну справу, яка не відноситься до санкцій. І я стверджую, що є ознаки корпоративного рейдерства в тому що відбувається", - наголосила вона.

За словами СЕО холдингу, санкції введено щодо фізичної особи, а не юридичної. Після впровадження економічних обмежень мало слідувати подання Мін’юсту до Вищого антикорупційного суду, але позову не було. В групі не знають, що відбувається щодо розслідування і на якому воно етапі. Натомість було відкрито кримінальну справу щодо трасті, де іноземних громадян звинуватили у співробітництві з державою-агресором.

Кірьянова наголошує: суть трасту - акумулювати прибуток компанії, максимум - інвестувати його в розвиток цього ж бізнесу. На витрату коштів чи направлення їх третім особам траст просто не має повноважень.

"Ми звернулись по професійні послуги до адвокатів. Якщо ці адвокати мають якийсь бізнес з Росією – протектори збираються і замінюють цих трасті на інших, якщо дійсно в цьому справа. Але в чому справа насправді ніхто не розуміє", - зауважує Кірьянова.

Нині "Смарт-Холдинг" працює над процесуальним оскарженням рішень, так само як і трасті - свідчать у кіпрському суді та намагаються подати покази в судах українських. Паралельно керівництво Холдингу напружено силується врятувати активи, прогнозує, на скільки ще вистачить резервів, аби втримати всю Групу.

"Ми намагаємось не робити критичні скорочення. Ми намагаємося вберегти активи, тримати навіть з мінусом. Бо я усвідомлюю, що коли у тебе зупиняється виробничий актив, далі йде втрата постачальників, клієнтів, втрата вартості. Мені дуже боляче про це говорити. Я роблю все, щоб вберегти групу та достукатися до влади щодо того, що можна робити всі ці речі в інший спосіб", - резюмувала вона.