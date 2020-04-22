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Минздрав сообщил о почти 500 новых случаях коронавируса в Украине: карта

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 10:34
Минздрав сообщил о почти 500 новых случаях коронавируса в Украине: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Украине исследовано 67 520 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР

В течение 21 апреля лабораторно подтверждено 467 случаев инфицирования коронавирусом. О ситуации в Киеве и областях сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.

В общем случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. - 349 случаев (18 поправились);
  • Волынская обл. - 176 случаев (13 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 150 случаев (9 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 16 случаев (7 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 287 случаев (1 выздоровел);
  • Закарпатская обл. - 218 случаев (16 поправились);
  • Запорожская обл. - 141 случай (20 выздоровели);
  • Ивано-Франковская область - 589 случаев (27 выздоровели);
  • г. Киев - 989 случаев (39 выздоровели);
  • Киевская обл. - 390 случаев (32 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 251 случай (25 выздоровели);
  • Львовская обл. - 274 случаев (29 выздоровели);
  • Луганская обл. - 26 случаев (3 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 82 случая;
  • Одесская обл. - 148 случаев (3 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 116 случаев(12 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 353 случая (22 выздоровели);
  • Сумская обл. - 86 случаев (23 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 471 случай (34 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 82 случая (6 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 72 случая (9 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 54 случая (5 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 206 случаев (34 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 1053 случая (34 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели).
  • Минздрав сообщил о почти 500 новых случаях коронавируса в Украине: карта

На амбулаторном лечении 4 466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализировано 2 126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.

Напомним, за последние 24 часа в результате COVID-19 умерли 13 украинцев, а общее количество летальных случаев от коронавируса увеличилось до 174.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в рамках плана по выходу из карантина разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта.

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