В Кировоградской области "волонтер" пытался продать автомобили с гумпомощи

В Кировоградской области "волонтер" выставил на продажу автомобили с гуманитарной помощи. Мужчине объявлено о подозрении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, мужчина наладил незаконный механизм продажи автомобилей, составляя фиктивные документы об их безвозмездной передаче другим волонтерским общественным организациям. "Так, общественная организация ввезла через таможенную границу Украины и задекларировала как гуманитарную помощь три легковые автомобили, которые подозреваемый доставил до Кропивницкого для продажи местному жителю", - пишет пресс-служба Офиса генпрокурора. В соответствии с ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины, "волонтеру" грозит лишение свободы сроком до семи лет.