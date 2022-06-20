В Польшу за 6 тысяч долларов. Во Львове разоблачили схему вывоза мужчин за границу
Правоохранители разоблачили жителей Львова, которые организовали незаконную схему для выезда мужчин призывного возраста за границу. Злоумышленникам уже объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Схему организовали трое жителей Львова, которые незаконно добавляли "клиентов" в информационную базу данных "Шлях". Она предоставляет возможность беспрепятственного выезда за границу в условиях военного положения.
Мужчин вывозили в Польшу, а за свои "услуги" злоумышленники требовали 6 тысяч долларов.
Сейчас правоохранители задержали двух участников схемы, им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК. Еще одного злоумышленника раскусывают.
Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, похожую схему правоохранители разоблачили на Закарпатье. Там женщина обещала мужчинам предоставить справку о непригодности и вывозила их за границу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.