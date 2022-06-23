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В Кіровоградській області "волонтер" намагався продати автомобілі з гумдопомоги

Фото: в Кіровоградській області "волонтер" намагався продати автомобілі з гумдопомоги (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Кіровоградській області "волонтер" виставив на продаж автомобілі з гуманітарної допомоги. Чоловікові оголошено про підозру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, чоловік налагодив незаконний механізм продажі автомобілів, складаючи фіктивні документи про їх безоплатну передачу іншим волонтерським громадським організаціям.

"Так, громадська організація ввезла через митний кордон України та задекларувала як гуманітарну допомогу три легкові автомобілі, які підозрюваний доставив до Кропивницького для продажу місцевому жителю", - пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Відповідно до ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, "волонтеру" загрожує позбавлення волі строком до семи років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львові викрили незаконну схему для виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Також нещодавно у Дніпрі на "гарячому" піймали чоловіка, який продавав гуманітарну допомогу на понад 1 млн гривень.

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Кропивницька областьГуманітарна допомогаРосійська ФедераціяУкраїнаВійна в Україні