В Кировоградской области почти половину инфицированных COVID-19 составляют медики

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирусом инфицированы 46 медработников

В Кировоградской области почти половину инфицированных вирусом COVID-19 составляют работники медицинских учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня.

Так, среди числа 106 зараженных коронавирусом - 43 медработников. 6 случаев стали летальными.

Коронавирусом заболели:

8 медработников областной больницы;

20 медработников областного госпиталя ветеранов войны;

4 медработников Центральной городской больницы в Кропивницком;

6 медработников частной клиники;

1 медработник онкоцентра;

1 медработник Центра репродуктивной медицины;

1 медработник Центра экстренной медицинской помощи;

2 фармацевта.

Также Балонь сообщил, что 41 житель Кировоградской области имеет легкое течение болезни и лечится дома. При этом 59 человек находятся на госпитализации.

Напомним, в Украине за сутки число инфицированных коронавирусом возросло более чем на 300 человек. По данным на 11 апреля, в стране зафиксировано 2511 случаев COVID-19.

При этом первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области. Теперь в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в Вооруженных силах Украины зафиксировали уже 10 случаев COVID-19, из них один летальный