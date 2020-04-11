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В Кировоградской области почти половину инфицированных COVID-19 составляют медики

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 12:40
В Кировоградской области почти половину инфицированных COVID-19 составляют медики
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирусом инфицированы 46 медработников

В Кировоградской области почти половину инфицированных вирусом COVID-19 составляют работники медицинских учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня.

Так, среди числа 106 зараженных коронавирусом - 43 медработников. 6 случаев стали летальными.

Коронавирусом заболели:

  • 8 медработников областной больницы;
  • 20 медработников областного госпиталя ветеранов войны;
  • 4 медработников Центральной городской больницы в Кропивницком;
  • 6 медработников частной клиники;
  • 1 медработник онкоцентра;
  • 1 медработник Центра репродуктивной медицины;
  • 1 медработник Центра экстренной медицинской помощи;
  • 2 фармацевта.

Также Балонь сообщил, что 41 житель Кировоградской области имеет легкое течение болезни и лечится дома. При этом 59 человек находятся на госпитализации.

Напомним, в Украине за сутки число инфицированных коронавирусом возросло более чем на 300 человек. По данным на 11 апреля, в стране зафиксировано 2511 случаев COVID-19.

При этом первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области. Теперь в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в Вооруженных силах Украины зафиксировали уже 10 случаев COVID-19, из них один летальный

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