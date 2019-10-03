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В Кировоградской области полицейский насмерть сбил велосипедиста

Новости » Происшествия    03.10.2019 - 10:46
В Кировоградской области полицейский насмерть сбил велосипедиста
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По факту ДТП начато уголовное производство

В Александрии Кировоградской области сотрудник полиции сбил велосипедиста, который от нанесенных травм скончался. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Кировоградской области.

Сообщается, что при выезде на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что наезд совершил водитель Мерседеса. На месте правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находился сотрудник полиции. В результате ДТП местный житель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение, где от полученных телесных повреждений скончался.

Полицейские Кировоградской области выясняют обстоятельства ДТП. По данному факту начато уголовное производство. Правоохранительные органы проверяют водителя на содержания алкоголя в крови. С места происшествия изъяты вещественные доказательства и транспортное средство. Назначено служебное расследование.

Напомним, недавно в Броварах сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

Также, как сообщало РБК-Украина, полицейский устроил драку в Полтаве. Ему сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений.

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