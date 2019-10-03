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У Кіровоградській області поліцейський насмерть збив велосипедиста

Новини » Надзвичайні події    03.10.2019 - 10:46
У Кіровоградській області поліцейський насмерть збив велосипедиста
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження

В Олександрії Кіровоградської області працівник поліції збив велосипедиста, який від нанесених травм помер. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу поліції Кіровоградської області.

Повідомляється, що при виїзді на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що наїзд скоїв водій Мерседеса. На місці правоохоронці встановили, що за кермом транспортного засобу перебував працівник поліції. В результаті ДТП місцевий житель отримав травми та був доправлений до лікувального закладу, де від отриманих тілесних ушкоджень помер.

Поліцейські Кіровоградської області з'ясовують обставини ДТП. За фактом розпочато кримінальне провадження. Правоохоронні органи встановлюють наявність алкоголю в крові водія. З місця пригоди вилучено речові докази та транспортний засіб. Призначено службове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Броварах співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми.

Також, як повідомляло РБК-Україна, поліцейський влаштував бійку в Полтаві. Йому повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

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