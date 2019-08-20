ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кировоградской обл. спецназ задержал объявленного в розыск сотрудника СБУ

Новости » Общество    20.08.2019 - 18:39
В Кировоградской обл. спецназ задержал объявленного в розыск сотрудника СБУ
Фото: задержание (dbr.gov.ua)

Сотрудник правоохранительных органов находился в розыске с 25 июля

Государственное бюро расследований (ГБР) в Кировоградской области задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), которого объявили в розыск за избиение мужчины после конфликта в кафе города Гайворон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, сотрудник правоохранительных органов находился в розыске с 25 июля.

"20 августа с привлечением спецподразделения "КОРД" Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области сотрудника управления СБУ был задержан", - говорится в сообщении.

Сейчас Заводской районный суд города Николаева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчину подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст . 122 УК Украины).

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Кировоградского гарнизона Южного региона Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика".

Кроме того, в Киеве СБУ задержала боевика "ДНР", который, разочаровавшись в идеалах боевиков, переехал жить в Киевскую область. Его обвиняют в создание террористической группы или террористической организации.

СБУ предотвратила теракт на концерте "Квартала" перед Днем Независимости В Запорожской области задержали боевика из группировки "Стрелкова"
Новости Украины Служба безопасности УкраиныЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь