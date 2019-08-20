В Кировоградской обл. спецназ задержал объявленного в розыск сотрудника СБУ

Фото: задержание (dbr.gov.ua)

Сотрудник правоохранительных органов находился в розыске с 25 июля

Государственное бюро расследований (ГБР) в Кировоградской области задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), которого объявили в розыск за избиение мужчины после конфликта в кафе города Гайворон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, сотрудник правоохранительных органов находился в розыске с 25 июля.

"20 августа с привлечением спецподразделения "КОРД" Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области сотрудника управления СБУ был задержан", - говорится в сообщении.

Сейчас Заводской районный суд города Николаева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчину подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст . 122 УК Украины).

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Кировоградского гарнизона Южного региона Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика".

Кроме того, в Киеве СБУ задержала боевика "ДНР", который, разочаровавшись в идеалах боевиков, переехал жить в Киевскую область. Его обвиняют в создание террористической группы или террористической организации.