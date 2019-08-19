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В Запорожской области задержали боевика из группировки "Стрелкова"

Новости » Происшествия    19.08.2019 - 16:24
В Запорожской области задержали боевика из группировки "Стрелкова"
Фото: задержание боевика "ДНР" (www.facebook.com/SecurSerUkraine)

Мужчина скрывался в Украине от так называемой "полиции ДНР"

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что до апреля 2014 года мужчина отбывал срок в одной из тюрем Донецкой области за совершение тяжкого преступления, после чего был освобожден в обмен на вступление в ряды боевиков.

"Мужчина был стрелком в группе под руководством Гиркина (Стрелкова), где принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска, поставке из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, выполнял задачи по корректировке артиллерийских обстрелов сил антитеррористической операции, а также с оружием в руках противостоял Вооруженным Силам Украины", - говорится в сообщении.

В 2017 году так называемые правоохранительные органы "ДНР" объявили боевика в розыск за разбой. С конца июля 2019 года мужчина скрывался у родственников на территории Запорожской области, где и был задержан представителями СБУ.

Боевика обвиняют в нарушении ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, а именно в создание террористической группы или террористической организации. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Игорь Гиркин (Стрелков) в апреле 2014 года руководил захватом Славянска, начав таким образов войну на Донбассе. Был первым министром обороны так называемой "ДНР". В августе 2014 года выехал обратно в Россию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве СБУ задержала боевика "ДНР", который, разочаровавшись в идеалах боевиков, переехал жить в Киевскую область. Его обвиняют в создание террористической группы или террористической организации.

Также сообщалось, что СБУ закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал советник экс-президента Януковича Андрей Портнов. Дело закрыли в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

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