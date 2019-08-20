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В Кіровоградській обл. спецназ затримав оголошеного в розшук співробітника СБУ

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 18:39
В Кіровоградській обл. спецназ затримав оголошеного в розшук співробітника СБУ
Фото: затримання (dbr.gov.ua)

Співробітник правоохоронних органів перебував у розшуку з 25 липня

Державне бюро розслідувань (ДБР) в Кіровоградській області затримали співробітника Служби безпеки України (СБУ), якого оголосили в розшук за побиття чоловіка після конфлікту в кафе міста Гайворон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ДБР.

Як наголошується, співробітник правоохоронних органів, який перебував у розшуку з 25 липня.

"20 серпня із залученням спецпідрозділу "КОРД" Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області співробітники управління СБУ був затриманий", - йдеться в повідомленні.

Зараз Заводський районний суд міста Миколаєва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Чоловіка підозрюють в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст . 122 КК України).

У разі доведення провини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Кіровоградського гарнізону Південного регіону України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Запорізькій області співробітники Служби безпеки України затримали бойовиків терористичної організації "Донецька народна республіка".

Крім того, в Києві СБУ затримала бойовика "ДНР", який, розчарувавшись в ідеалах бойовиків, переїхав жити в Київську область. Його звинувачують у створення терористичної групи чи терористичної організації.

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