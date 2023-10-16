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Обстріл Кіровоградської області вночі: є "прильот" та поранений

Україна, Понеділок 16 жовтня 2023 09:38
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Обстріл Кіровоградської області вночі: є "прильот" та поранений Фото: окупанти обстріляли Кіровоградську область 16 жовтня (defence-ua com)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки по Україні 16 жовтня російські війська атакували і Кіровоградську область. Є влучання та поранений.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Всю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами і дронами. Працювала ППО. Є збиття, на жаль є й влучання", - розповів він.

Як зазначив Райкович, одну людину доставлено в лікарню.

"Руйнувань цивільної інфраструктури немає", - констатував голова ОВА.

Обстріл України 16 жовтня

Вночі російські війська вкотре атакували територію України, використовуючи "Іскандер", ракети Х-59 та більше 10 дронів-камікадзе. За даними спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, окупанти били по центральних та південно-східних регіонах України. При цьому, за її словами, роботу ППО ускладнювала погода.

Як розповів спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, дрони-камікадзе, запущені з аеродрому "Чауда" (Крим), намагалися атакувати західні регіони. Зокрема, ППО працювала у Хмельницькому, а у Полтавській області постраждали троє місцевих, в тому числі дитина.

Загалом ід час нічної атаки по Україні ППО збила 11 російських дронів-камікадзе та дві ракети Х-59. При цьому РФ запустила по Україні "Іскандер", 12 БПЛА і п'ять ракет Х-59.

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