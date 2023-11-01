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У Кіровоградській області уламки дрона пошкодили залізничну контактну мережу

Кіровоградська область, Середа 01 листопада 2023 09:17
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У Кіровоградській області уламки дрона пошкодили залізничну контактну мережу Фото: у Кіровоградській області уламки дрона пошкодили залізничну контактну мережу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час нічної атаки росіян у Кіровоградській області уламки збитого дрона пошкодили залізничну контактну мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Кіровоградщина пережила найдовшу тривогу за всю велику війну. Уламками збитого над Кропивницьким районом дрона пошкоджено залізничну контактну мережу", - написав Райкович.

За його словами, обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку.

Нічний обстріл України 1 листопада

В ніч на 1 листопада росіяни атакували територію України - в більшості регіонів оголошували повітряну тривогу, а в Києві навіть двічі. Тривога загалом тривала понад шість годин, а ворожі дрони долетіли навіть до Львівської області.

При цьому, в Кременчуці Полтавської області неодноразово лунали вибухи. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що ворог поцілив по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Попередньо без постраждалих.

Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та однією керованою ракетою Х-59 - майже всі цілі вдалося збити.

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Війна Росії проти України Кропивницька область атака дронів
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