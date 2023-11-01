В Кировоградской области обломки дрона повредили железнодорожную контактную сеть
Во время ночной атаки россиян в Кировоградской области обломки сбитого дрона повредили железнодорожную контактную сеть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
"Кировоградская область пережила самую длительную тревогу за всю великую войну. Обломками сбитого над Кропивницким районом дрона повреждена железнодорожная контактная сеть", - написал Райкович.
По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры. Ремонтная бригада оперативно починила поврежденный участок.
Ночной обстрел Украины 1 ноября
В ночь на 1 ноября россияне атаковали территорию Украины - в большинстве регионов объявляли воздушную тревогу, а в Киеве даже дважды. Тревога в общей сложности длилась более шести часов, а вражеские дроны долетели даже до Львовской области.
При этом в Кременчуге Полтавской области неоднократно раздавались взрывы. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что враг попал по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Предварительно без пострадавших.
Россияне атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и одной управляемой ракетой Х-59 - почти все цели удалось сбить.
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