ua en ru
Ср, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибухи у Кременчуці: деталі

Кременчук, Середа 01 листопада 2023 00:02
UA EN RU
Вибухи у Кременчуці: деталі Фото: ілюстративне фото (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Місцеві жителі у Кременчуці чули звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

На території Полтавської області оголошена повітряна тривога.

Вибухи у Кременчуці: деталіФото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Оновлено 00:05

Повітряні сили повідомляють, що спостерігається декілька груп ударних БпЛА в Полтавській області, напрямком на Кременчук.

Вибухи в Кременчузі

У вересні росіяни обстріляли Кременчук ракетами. Удар було нанесено по цивільній інфраструктурі міста. Є постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кременчук Полтавская область
NEWS
Загроза дронів. У низці областей України оголосили повітряну тривогу
Загроза дронів. У низці областей України оголосили повітряну тривогу
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ