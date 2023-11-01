Вибухи у Кременчуці: деталі
Фото: ілюстративне фото (facebook.com)
Місцеві жителі у Кременчуці чули звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
На території Полтавської області оголошена повітряна тривога.
Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)
Оновлено 00:05
Повітряні сили повідомляють, що спостерігається декілька груп ударних БпЛА в Полтавській області, напрямком на Кременчук.
Вибухи в Кременчузі
У вересні росіяни обстріляли Кременчук ракетами. Удар було нанесено по цивільній інфраструктурі міста. Є постраждалі.
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