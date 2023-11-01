Вибухи у Кременчуці: деталі

Місцеві жителі у Кременчуці чули звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

На території Полтавської області оголошена повітряна тривога. Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua) Оновлено 00:05 Повітряні сили повідомляють, що спостерігається декілька груп ударних БпЛА в Полтавській області, напрямком на Кременчук. Вибухи в Кременчузі У вересні росіяни обстріляли Кременчук ракетами. Удар було нанесено по цивільній інфраструктурі міста. Є постраждалі.