У Кіровоградській області розгорнуть 120 пунктів обігріву: що в них встановлять

У Кіровоградській області на осінньо-зимовий період розгорнуто близько 120 пунктів обігріву. Їх обладнають телефонним зв'язком та електропостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Кіровоградської ОВА.
Органами соціального захисту населення регіону вживаються заходи щодо відновлення роботи оперативних штабів для виявлення літніх людей, що самотньо проживають, осіб з інвалідністю та безпритульних з метою запобігання їх загибелі від переохолодження в осінньо-зимовий період.
У пунктах обігріву цілодобово чергуватимуть працівники соціальних служб, волонтерів та представників громадських організацій.
Усі пункти будуть забезпечені телефонним зв'язком, електропостачанням, опаленням, одноразовим посудом, продуктами харчування, дезінфікуючими засобами та укомплектовані медичними аптечками, в яких є засоби для надання долікарської допомоги людям під час обмороження.
Раніше стало відомо, що у Кіровоградській області ввели графіки аварійних відключень світла через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури України.
Також ми писали, що у Тернопільській області розгорнуть 200 пунктів обігріву. Їх встановлюють у громадах, у разі аварійного відключення електропостачання та опалення у них люди зможуть зігрітися.
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