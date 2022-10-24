RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кировоградской области развернут 120 пунктов обогрева: что в них установят

Фото: в Кировоградской области установят около 120 пунктов обогрева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Кировоградской области на осенне-зимний период развернут около 120 пунктов обогрева. Их оборудуют телефонной связью и электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кировоградской ОВА.

Органами социальной защиты населения региона принимаются меры по возобновлению работы оперативных штабов для выявления одиноко проживающих пожилых людей, лиц с инвалидностью и бездомных с целью предотвращения их гибели от переохлаждения в осенне-зимний период.

В пунктах обогрева будут круглосуточно дежурить работники социальных служб, волонтеров и представителей общественных организаций.

Все пункты будут снабжены телефонной связью, электроснабжением, отоплением, одноразовой посудой, продуктами питания, дезинфицирующими средствами и укомплектованы медицинскими аптечками, в которых есть средства для предоставления доврачебной помощи людям во время обморожения.

Ранее стало известно, что в Кировоградской области ввели графики аварийных отключений света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Также мы писали, что в Тернопольской области развернут 200 пунктов обогрева. Их устанавливают в общинах, в случае аварийного отключения электроснабжения и отопления в них люди смогут согреться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкая область