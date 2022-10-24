В Кировоградской области развернут 120 пунктов обогрева: что в них установят

В Кировоградской области на осенне-зимний период развернут около 120 пунктов обогрева. Их оборудуют телефонной связью и электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кировоградской ОВА.

Органами социальной защиты населения региона принимаются меры по возобновлению работы оперативных штабов для выявления одиноко проживающих пожилых людей, лиц с инвалидностью и бездомных с целью предотвращения их гибели от переохлаждения в осенне-зимний период.

В пунктах обогрева будут круглосуточно дежурить работники социальных служб, волонтеров и представителей общественных организаций.

Все пункты будут снабжены телефонной связью, электроснабжением, отоплением, одноразовой посудой, продуктами питания, дезинфицирующими средствами и укомплектованы медицинскими аптечками, в которых есть средства для предоставления доврачебной помощи людям во время обморожения.