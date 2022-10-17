У Кіровоградській області ввели графіки аварійних відключень світла
У Кіровоградській області місцева влада прийняла рішення запровадити графіки аварійних відключень світла через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіровоградську ОВА в Telegram .
За даними відомства, графіки відключень світла для клієнтів "Кіровоградобленерго" було введено в дію у понеділок, 17 жовтня, вранці.
"Тривалість перерви в електропостачанні споживачів при відключенні за графіками аварійних відключень становить 2 години, але за рішенням місцевих органів влади вона може становити більший період часу", - зазначають в ОВА.
При цьому у разі значного дефіциту в енергосистемі України можливі багаторазові відключення одних і тих самих ліній "за графіками аварійних відключень з перервою між відключеннями на 1-2 години".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що диспетчерський центр "Укренерго" може ухвалити рішення про застосування графіків відключення електроенергії.
Це пояснюють тим, що внаслідок атаки РФ 17 жовтня було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.
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