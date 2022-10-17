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У Кіровоградській області ввели графіки аварійних відключень світла

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Понеділок 17 жовтня 2022 19:39
У Кіровоградській області ввели графіки аварійних відключень світла Фото: у Кіровоградській області ввели графіки аварійних відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Кіровоградській області місцева влада прийняла рішення запровадити графіки аварійних відключень світла через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіровоградську ОВА в Telegram .

За даними відомства, графіки відключень світла для клієнтів "Кіровоградобленерго" було введено в дію у понеділок, 17 жовтня, вранці.

"Тривалість перерви в електропостачанні споживачів при відключенні за графіками аварійних відключень становить 2 години, але за рішенням місцевих органів влади вона може становити більший період часу", - зазначають в ОВА.

При цьому у разі значного дефіциту в енергосистемі України можливі багаторазові відключення одних і тих самих ліній "за графіками аварійних відключень з перервою між відключеннями на 1-2 години".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що диспетчерський центр "Укренерго" може ухвалити рішення про застосування графіків відключення електроенергії.

Це пояснюють тим, що внаслідок атаки РФ 17 жовтня було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

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