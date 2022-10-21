У Тернопільській області розгорнуть понад 200 пунктів обігріву: де їх встановлять

У Тернопільській області розгортають додаткові пункти обігріву. Їх встановлюють у громадах, у разі аварійного відключення електропостачання та опалення у них люди зможуть зігрітися, зарядити пристрої, отримати допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.

Окрім того, пункти обігріву будуть розміщені на основних транспортних артеріях області. Також у разі потреби Головне управління ДСНС України у Тернопільській області розгортатиме мобільні пункти обігріву.

Загалом в області працюватиме понад 200 таких пунктів. Вони будуть забезпечені водою, продуктами харчування, засобами харчування. Передбачається, що пункти обігріву працюватимуть поблизу укриттів.

Раніше ми писали, що у Тернополі та області можливі аварійні відключення світла через пошкодження електромереж у сусідніх областях внаслідок ворожих обстрілів.

Також повідомлялося, що з 22 вересня у Тернополі знову вводиться масочний режим через коронавірус. Насіння масок стає обов'язковим у громадських місцях.

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