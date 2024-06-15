В Кіровоградській області перекинулось авто: одна людина загинула, п'ятеро поранені

15 червня біля села Розсохуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області сталася ДТП. Одна людина загинула, ще п'ять травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Кіровоградській області .

"Цієї ночі рятувальники надавали допомогу по ліквідації наслідків ДТП, що сталася біля села Розсохуватка Злинської громади Новоукраїнського району", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, водій легковика Dacia Sandero не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини шляху та перекинувся.

"Одна особа загинула, п’ять - травмовано", - додали у ДСНС.

ДТП в Україні

Останнім часом в Україні сталося кілька ДТП із постраждалими. Так, 13 червня в Києві сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги, яка їхала за викликом. Внаслідок аварії постраждали троє людей, серед них вагітна жінка.

Крім того, 9 червня на Одещині нетверезий водій під час втечі від поліцейських, наїхав на людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.

А на Вінниччині перекинувся мікроавтобус, в якому їхала група з екскурсії. Внаслідок аварії постраждали семеро людей, серед яких - п'ятеро підлітків.