В Кировоградской области перевернулось авто: один человек погиб, пятеро ранены

15 июня возле села Рассоховатка Новоукраинского района Кировоградской области произошло ДТП. Один человек погиб, еще пять травмированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Кировоградской области .

"Этой ночью спасатели оказывали помощь по ликвидации последствий ДТП, произошедшей возле села Россоховатка Злинской общины Новоукраинского района", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, водитель легковушки Dacia Sandero не справился с управлением, съехал с проезжей части пути и опрокинулся.

"Один человек погиб, пять - травмированы", - добавили в ГСЧС.

ДТП в Украине

За последнее время в Украине произошло несколько ДТП с пострадавшими. Так, 13 июня в Киеве произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, которая ехала по вызову. В результате аварии пострадали три человека, среди них беременная женщина.

Кроме того, 9 июня в Одесской области нетрезвый водитель во время побега от полицейских, наехал на людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

А в Винницкой области перевернулся микроавтобус, в котором ехала группа с экскурсии. В результате аварии пострадали семь человек, среди которых - пятеро подростков.