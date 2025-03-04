У Кіровоградській області невідомий предмет вибухнув у руках дитини: вона травмувалася

У місті Світловодськ Кіровоградської області невідомий предмет вибухнув у руках дитини. Внаслідок цього дівчинка отримала травми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
Повідомляється, що у Світловодську 1,7-річна дівчинка отримала травми внаслідок вибуху невідомого предмета. Він здетонував, коли знаходився у неї в руках.
Як повідомляє поліція, дитину госпіталізували. Дівчинка перебуває під наглядом лікарів і наразі її стан стабільний.
Правоохоронці закликають громадян бути вкрай обережними: не підходити до підозрілих предметів, не чіпати їх та у разі виявлення негайно повідомляти за номером 101.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні на територіях, забруднених вибухонебезпечними предметами, встановлюють попереджувальні знаки. Вони мають запобігти випадковому потраплянню людей у небезпечні зони. Знаки зазвичай червоного кольору з білими написами або символами та розміщуються вздовж доріг, стежок і біля входів на небезпечні території. Якщо ви побачили такий знак, то до цієї території не можна наближатися.
Також ми писали, як пояснити дітям про небезпеку вибухонебезпечних предметів. Вони можуть бути замасковані під іграшки, мобільні телефони чи навіть звичайні речі. Дітям слід пояснювати, що будь-яка підозріла знахідка може бути смертельно небезпечною. В Україні створено сайт "Суперкоманда проти мін", де у форматі ігор, коміксів та мультфільмів розповідається про правила безпечної поведінки.
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