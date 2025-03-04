В Кировоградской области неизвестный предмет взорвался в руках ребенка: он травмировался

Сообщается, что в Светловодске 1,7-летняя девочка получила травмы в результате взрыва неизвестного предмета. Он сдетонировал, когда находился у нее в руках.

Как сообщает полиция, ребенка госпитализировали. Девочка находится под наблюдением врачей и сейчас ее состояние стабильное.

Правоохранители призывают граждан быть крайне осторожными: не подходить к подозрительным предметам, не трогать их и в случае обнаружения немедленно сообщать по номеру 101.