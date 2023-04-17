В Кіровоградській області кожні 6 годин доповідатимуть про ситуацію з рівнем води

Стан підйому води у Світловодській та Онуфріївській громадах Кіровоградської області перебуває під постійним контролем. Кожні 6 годин служби доповідатимуть оперативну інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Ця ситуація обійшлася лише одною евакуйованою мешканкою з дачного товариства у Світловодську", - додав Райкович.

За словами Райковича, наразі спостерігається зниження рівня води в басейні річки Дніпро. Обстановка поступово стабілізується, нових загроз підтоплення територій немає.

"Кожні 6 годин відповідні служби та управління цивільного захисту ОВА доповідають оперативну інформацію щодо руху води", - пише голова ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС попередили про затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій в низці населених пунктів.

Також агенство показувало наслідки весняного підтоплення в Києві. В столиці підтопило Гідропарк.

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