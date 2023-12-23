Кіровоградська область була під масованим ракетним ударом: які наслідки

"Сьогодні Кіровоградщина - під масованим ракетним ударом. Відпрацювали захисники неба", - написав він.

Ворожі цілі були знищені над Кропивницьким та Олександрійським районом.

У Кіровоградській області впали уламки збитих ракет. Пошкоджено дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Вибухи у Кропивницькому

Сьогодні після 10:20 у Кропивницькому пролунали вибухи. Там була оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку та закликали жителів Кропивницького перебувати в укриття. Пізніше у Кропивницькому пролунали повторні вибухи.

Також нагадаємо, що перед Кропивницьким вибухи пролунали у Кривому Розі. Місцева влада зазначила, що у місті все спокійно.